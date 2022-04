Politiet massivt til stede: Knivstikkeri i det centrale Aarhus

Østjyllands Politi er i øjeblikket massivt til stede i Hans Hartvig Seedorffs Stræde i det centrale Aarhus efter en anmeldelse om knivstikkeri. Det oplyser politiet på Twitter.

Vejen var i første omgang spærret, oplyste politiet, mens der var undersøgelser i gang. Vejen er igen åben, forlyder det i en opdatering på Twitter omkring klokken 20. Politiet vil ikke sige yderligere på nuværende tidspunkt.

Nyeste opdatering fra politiet på Twitter går på, at man stadig er til stede for at undersøge gerningsstedet, men at der er åbent for gennemgang.

Opdateres...