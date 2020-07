Politiet laver strengere regler i Aarhus op til AGF-kamp

Over tusind mennesker stimlede søndag aften sammen ved Rådhuspladsen i Aarhus for at fejre AGFs bronzemedaljer. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Da den aarhusianske fodboldklub AGF spillede sig til bronzemedaljer i superligaen søndag, samlede tusindvis af mennesker sig på gaden for at feste og fejre medaljerne.

På Rådhuspladsen i Aarhus var der ifølge Østjyllands Politi for mange samlet på for lidt plads. Derfor har politiet nu oprettet Rådhuspladsen som endnu et hotspot.

- Den nuværende situation med covid-19 gør, at vi er nødt til at tage smitterisikoen i større forsamlinger meget alvorligt. Under normale forhold er der ikke noget til hinder for, at glade mennesker forsamles for at fejre deres hold, men lige nu har vi en lovgivning der tilkendegiver, at der ikke må forsamles mere end 100 personer, siger politiinspektør ved Østjyllands Politi, Martin Løye, i en pressemeddelelse.

Skal du på stadion i aften eller se kampen hjemme med et glas hviie-vin? I søndags opstod der efter superligakampen spontan forsamling af alt for mange mennesker på Rådhuspladsen i Aarhus. Derfor er Rådhuspladsen tilføjet som hotspot. Mere i pm #politidk https://t.co/7a9qE0ER5W pic.twitter.com/WFJyK3diWh — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 29, 2020

Opfordrer til afstand

Onsdag aften spiller AGF igen kamp, denne gang i en playoff-kamp til Europa League. For at modvirke sammenstimlen og dermed risiko for smittespredning gælder det nye hotspot på Rådhuspladsen fra kl. 11 på dagen.

Vi opfordrer på det kraftigste til, at man sørger for at sprede festen ud, hvis man skal til fodbold på onsdag. Martin Løye, politiinspektør, Østjyllands Politi

Der vil ved alle hotspots være opsat skilte, der tilkendegiver, at det er et hotspotområde. Respekteres forsamlingsforbuddet ikke i områderne, har Østjyllands Politi mulighed for helt at lukke områderne.

Kortet viser de seks steder i Aarhus, hvor Østjyllands Politi har oprettet såkaldte hotspots i forbindelse med fodboldkampene.

- Vi opfordrer på det kraftigste til, at man sørger for at sprede festen ud, hvis man skal til fodbold onsdag. Hold afstand til hinanden, vælg nogle områder, hvor der er god plads, eller del festen op, hvis der er for mange samlet et sted, siger Martin Løye i en pressemeddelelse.

Østjyllands Politi vil igen onsdag være til stede med mandskab ved stadion og føre tæt tilsyn med de seks områder.

Seks hotspots i alt

Inden kampen søndag havde Østjyllands Politi oprettet fem såkaldte hotspots, hvor de havde ekstra beføjelser og muligheder for at gribe ind.

De var foran Ceres Park, i Telefonsmøgen/Busgaden, på Store Torv, Ved Ingerslev Boulevard og ved Sct. Pauls Kirkeplads.

VIDEO: Sådan så det ud på Rådhuspladsen i Aarhus søndag aften.

Men ikke på Rådhuspladsen, og her udviklede festlighederne sig kl. 22 til noget, som politiet måtte gribe ind over for.

I stedet for at rydde pladsen og uddele bøder søndag på Rådhuspladsen, valgte politiet at spærre Vester Allé, så der var bedre plads til folk, og så man lettere kunne få dem spredt.

- Når det ikke er en planlagt fest, og den pludselig opstår, så er spilrummet lidt større. Og folk må godt være så mange samlet, hvis de deler sig i grupper af 100, fortalte Martin Løye til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan uddele bøder

Østjyllands Politi kan vælge at indføre opholdsforbud på for eksempel Rådhuspladsen. De oplyser i pressemeddelelsen, at ophold i et område, hvor der er udstedt opholdsforbud, kan medføre bøde for alle, der opholder sig i området uanset antal.

Det vil dog stadig være tilladt at passere igennem området, for eksempelvis for at løbe tur og lufte hund.

Bøden er på 2.500 kroner og kan stige i gentagelsestilfælde.