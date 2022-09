Politiet kom på tværs af biljagt i det centrale Aarhus

Efter at have fået mistanke til to mænd i en bil onsdag aften, eftersatte en patruljevogn en bil på Ringgadebroen i Aarhus.



Her tændte betjentene udrykningen, men det ignorerede de to mænd i bilen pænt og fortsatte. Deres færd fortsatte af flere veje i Aarhus.

Derfor blev flere patruljer tilkaldt, og ved krydset Læssøesgade/Hedemannsgade på Frederiksbjerg i Aarhus satte en patruljebil sig på tværs for at stoppe bilen.

Her ramte den to parkrede biler, inden han ramte ind i patruljebilen og standsede. Herefter blev de to, den 24-årige fører og 23-årig passager, anholdt.

Adskillige sigtelser

Chaufføren var i forvejen frakendt førerretten og viste sig at virke påvirket af stoffer. Derfor blev han både sigtet narkokørsel, kørsel i frakendelsestiden og for ikke at efterkomme politiets anvisninger.

Derudover blev han sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, da han havde en mindre mængde hash på sig.

Den 23-årige havde ikke noget ulovligt på sig og blev løsladt uden sigtelser.

Ingen personer kom noget til i forbindelse med eftersættelsen, oplyser Østjyllands Politi.