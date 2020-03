Politiet har nu klarhed over drukneulykke

Den mand, der fredag blev fundet druknet i vandet ved Fiskerivej på Aarhus Havn, er nu identificeret.

Ifølge Østjyllands Politi er den omkomne en 50-årig mand fra Aarhus. Hans pårørende er blevet underrettet.

Østjyllands Politi slår også fast, at alt tyder på, at der er tale om en tragisk ulykke, hvor der ikke ligger en kriminel handling bag. Det viser både obduktionsrapporten og politiets efterforskning.

Manden blev fundet i vandet fredag ved 13-tiden. For at forsøge at klarlægge dødsårsagen blev der hurtigt foretaget en obduktionsrapport.

- Obduktionsrapporten konkluderer, at de skader, manden har pådraget sig, formentlig stammer fra faldet, og at der ikke er noget der tyder på, at der ligger en kriminel handling bag, siger Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi.