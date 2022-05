Torsdag eftermiddag har Østjyllands Politi frigivet en ny video i forbindelse med drabssagen, som i begyndelsen af marts rystede Viby, da en 21-årig mand blev fundet dræbt i en bil ved OK Plus nær bebyggelsen Rosenhøj.

Videoen viser den sandsynlige gerningsmand skyde 3 gange. Han hopper op på et stengærde og skyder to gange i en retning, vender sig mod højre og skyder en gang mere, inden han hopper ned og hen mod en bil, som ser ud til at vente på ham.

Opdateres...