Politiet frigiver billede og video af Rema-røver

Østjyllands Politi frigiver nu både billede og en video af den mand, som onsdag formiddag begik væbnet røveri mod en Rema1000 på Kirketorvet i Tranbjerg.

Det sker i håb om, at offentligheden kan hjælpe til at identificere manden, som slap af sted med et ukendt pengebeløb. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.