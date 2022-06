Politiet forbliver tavse om undersøgelse i afspærret kryds

Opdatering

Østjyllands Politi oplyste sent fredag aften, at de har ophævet spærringen af krydset mellem Edwin Rahrs Vej og Silkeborgvej, hvor politiet har undersøgte, hvad de betegner som "et mistænkeligt forhold". - Vi ønsker stadig ikke at oplyse noget om det mistænkelige forhold, skriver politikredsen på Twitter.