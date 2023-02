Politiet finder dræbt kvinde i rækkehus

En kvinde blev sent onsdag aften fundet dræbt i et rækkehus i Sabro nordvest for Aarhus.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Dion Emdal tidligt torsdag morgen.

Politiet modtog anmeldelsen onsdag klokken 23.13.

- Vi får en anmeldelse fra en adresse i Sabro, hvor vi får at vide, at der ligger en død person i et rækkehus, siger han.

En patrulje kører ud til adressen og konstaterer, at en kvinde er blevet dræbt.

- Vi anholder en mand på stedet, siger vagtchefen.

Han kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvem der anmeldte.

- Vi har været massivt til stede derude med teknikere og laver findestedsundersøgelser og er der endnu, siger Dion Emdal til TV2 Østjylland.

Han fortæller også, at der er afspærret omkring huset og vil være det et stykke tid, men at det ikke påvirker trafik eller noget.

Pårørende ikke underrettet

Vagtchefen vil hverken oplyse alderen på kvinden eller manden, deres relation, eller hvordan kvinden er blevet dræbt.