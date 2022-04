Politiet fik travlt: Skulle udskrive bøder hvert tredje minut

Her brugte de en time og 40 minutter ved krydset, og 52 trafikanter kørte lige i fælden. Derfor var det også planlagt, at de skulle ud forbi igen for at se, om trafikanterne fortsatte deres kørsel uden at stoppe op.



- Vi vurderede, at det var et kryds, vi blev nødt til at besøge igen, da vores seneste besøg viste sig at kaste mange sigtelser af sig, siger Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi.

Et farligt kryds

Det er et kryds, der er udstyret med et advarselsskilt om at være et såkaldt ’uheldskryds’, og det er også af den grund, at der er fuldt stop lige netop her. Derfor kommer det også bag på politiet, at så mange ikke overholder færdselsreglerne.

- Det er alt for mange, der ikke forstår skiltningen, siger Jakob Christiansen.

Og for dem, der lige skal have repeteret reglerne for ’fuldt stop’, betyder det, at trafikanten skal standse helt op og holde stille, inden han eller hun kører videre. Man kan altså ikke snegle sig frem i lav fart og fortsætte ud i krydset, som det gælder, når der er hajtænder.