Politiet efterlyser mand: Onanerede foran ung kvinde i bussen

Østjyllands Politi efterlyser vidner til en episode, der udspillede sig i og omkring buslinje 100 onsdag aften.

En 17-årig kvinde har anmeldt, at hun i bussen på vej ud af byen i retning mod Malling oplevede, at en mand satte sig, så han kunne få øjenkontakt med hende, hvorefter han åbenlyst begyndte at onanere.

Allerede da kvinden ventede på bussen ved M.P. Bruunsgade klokken cirka 20.10, havde manden optrådt ubehageligt ved at komme helt tæt på den 17-årige kvinde og lave kysselyde med munden op i hendes ansigt.

Forlod bussen i hast

Da bussen kørte omkring 20.15, satte den unge mand sig som sagt og begyndte at onanere. Hver gang nogen gik forbi i bussen, puttede han sin penis tilbage i bukserne, men lige så snart kom den frem igen, og den unge kvinde vurderer, at hele situationen varede i 10 til 15 minutter, inden manden nærmest løbende forlod bussen omkring 20.30.

Hvor langt bussen var da, husker kvinden ikke, men ifølge kommunikationsrådgiver Janni Lundgren fra Østjyllands Politi havde bussen i hvert fald passeret Marselisborg-området.

Østjyllands Politi har udsendt et signalement og hører meget gerne fra vidner, der har set manden før, under og efter busturen. Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.