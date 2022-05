Politiet efterlyser kvinde med barnevogn

Der opstod nogle uoverensstemmelser, og manden sparkede tilsyneladende ud efter de to kvinder. To mænd forsøgte efterfølgende at tilbageholde den 30-årige, og i den forbindelse bed han og spyttede efter dem.

Da politiet kom til stedet, var kvinderne der ikke længere. Derfor vil politiet nu meget gerne i kontakt med de to.

Manden blev anholdt og onsdag varetægtsfængslet i sagen.