Politiet efterlyser 66-årig kvinde der er gået fra sit hjem

Østjyllands Politi leder tirsdag aften efter en 66-årig kvinde, der er gået fra sit hjem i Egå.



Der er tale om Yvonne, som politiet beskriver som spinkel og 160-165 centimeter høj med grønlandske træk.

Hun har sort, halvlangt hår og var her til aften iført et par blå jeans, en grå- og lyserødternet skjorte, en sort strikjakke med vest over og et par løbesko.

Hun har forladt sit hjem på Brobjerg Parkvej i Egå.

Hvis man kan hjælpe politiet med oplysninger om Yvonne, kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 1 1 4.