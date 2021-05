Politiet efterforsker flere tips i abe-sag

En lille tamarin-abe blev i weekenden spottet på fri fod i Skødstrup nord for Aarhus, og selvom den senere blev fundet, overlevede den ikke.

Kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, fortæller, at politiet har fået flere henvendelser angående aben.

- Vi har fået flere tips og henvendelser fra borgere. Det er noget, vi nu skal arbejde videre med for at kunne sige mere sikkert, hvad der er foregået. Det er for tidligt at sige noget om det nu, siger Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.