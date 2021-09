Politiet efterforsker brand ved daginstitution som påsat

Ingen mennesker i fare

Alarmen indløb lørdag klokken 19.05, og flere brandbiler blev sendt til branden. Politiet var også på stedet, og søndag formiddag meddeler Østjyllands Politi, at de efterforsker branden som påsat.

- Det gør vi, fordi det er usædvanligt, at der går ild i et cykelskur, der ikke umiddelbart er noget brandbart i. Derfor efterforsker vi branden som påsat, siger vagtchef Per Bennekov til TV2 ØSTJYLAND.