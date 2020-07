Politiet efter drabssager: Vi er opmærksomme på, om noget skal hævnes

42-årige Muddi her blev knivdræbt på Lenesvej i Brabrand. Han var angiveligt prospect for rockergruppen Satudarah. Udover ham blev en 25-årig rapper skudt på travbanen i Aarhus torsdag i sidste uge.

Østjyllands Politi har siden onsdag i sidste uge søgt efter vidner i forbindelse med to drab og to bilbrande i Aarhus, og det har båret frugt.

- Vi har fået henvendelser i den anledning. Og efterforskningen kører fortsat og er i fremdrift, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Onsdag aften i sidste uge blev den 25-årig rapper Shmur med det borgerlige navn Abukar Ali ramt af skud på en parkeringsplads ved Jysk Væddeløbsbane i den sydlige del af Aarhus. Han døde i ambulancen på vej til sygehuset.

Mindre end ni timer senere blev det 42-årige prøvemedlem af rockergruppen Satudarah 'Mudi' dræbt af knivstik ved en parkeringsplads på Lenesvej i Brabrand i den vestlige del af byen.

Billedet viser de to dræbte.

Skal ikke være bange

Ifølge Østjyllands Politi er deres teori stadig, at drabene har tilknytning til kriminelle miljøer, men at de to drab ikke har noget med hinanden at gøre.

- Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på, om der er noget, der skal hævnes. Men jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad vi gør i den forbindelse, siger politiinspektøren.

Der ikke er noget at være bekymret for som almindelige borgere. Michael Kjeldgaard, politiinspektør, Østjyllands Politi

Han mener dog ikke, at almindelige mennesker skal være bange for at færdes i områderne.

- Vi har haft vores mobile politistation ude dagen efter drabene, og der har vi talt med borgerne, og selvfølgelig spørger de ind til, hvad der foregår, og vi siger, at der ikke er noget at være bekymret for som almindelige borgere. Det er sket i kriminelle miljøer, siger Michael Kjeldgaard.

Samme aften, som drabene skete, var der brand i en bil i Rasborgvej 16 i Solbjerg og ved Pindsmøllevej 31 i Edslev ved Hørning, og politiet formoder, at de har forbindelse til drabene.

Otte personer var torsdag morgen i sidste uge anholdt i relation til sagerne. De blev dog alle løsladt i løbet af dagen.