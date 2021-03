Politiet dropper sag om billede af statsministerdukke

Østjyllands Politi har besluttet at droppe sagen mod Vivian Alexandru, der var sigtet for at have truet statsminister Mette Frederiksen (S) ved at offentliggøre et billede af en omstridt dukke fra en demonstration.

- Sagen om dukkebilledet er i dag sluttet med påtaleopgivelse. Der var ingen trussel. Min klient er glad, skriver hendes advokat, Jonas Christoffersen, på Twitter.



Politiet har vurderet, at efterforskningen af sagen skulles standses, og den vurdering var Statsadvokaten enig i. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Efter vi har gennemgået materialet i sagen, er sigtelsen blevet frafaldet, da hverken vi eller Statsadvokaten mener, der er noget bevis for, at kvinden har delt billedet med den hensigt at true nogen, siger politidirektør Kirsten Dyrman.

Kunne ikke udelukke strafbar handling

Vivian Alexandru er 29 år og bor i Aarhus. Hun delte billedet i en gruppe på Facebook og blev efterfølgende opsøgt af politiet på sin adresse og anholdt.