Politiet dropper efterforskning af mørklagt skandalesag

Også medarbejderkulturen er blevet kigget efter i sømmene. Der er to eller flere grupperinger i medarbejdergruppen, og her synes særligt én at spille en afgørende rolle i forhold til samarbejde og ledelsens autoritet. Generelt har konfliktniveauet været højt, og der har været en høj mistillid til hinanden, lyder det.

Den sidste grelle problemstilling ifølge kommunen er, at et runderingsskema fra en aftenvagt var blevet lækket. Med it-undersøgelser forsøgte kommunen tilbage i juni selv at afdække, hvordan lækken er sket, men uden held. Efterfølgende blev der holdt individuelle samtaler med medarbejderne for at finde kilden til lækket, men igen uden held.

Igen i oktober blev der i forlængelse af hjemsendelsen af ansatte iværksat it-undersøgelser, men heller ikke de gav resultat. Med andre ord har den eller de ansatte, der har lækket skemaet, gjort det så diskret, at det ikke kan spores.

Dropper efterforskning

Den politiefterforskning, som blev igangsat af forholdene, er også afsluttet. Det oplyser Østjyllands Politi til kommunen.

Det skyldes blandt andet, at de afhørte medarbejdere ikke ønsker at anmelde strafferetlige trusler, fremgår det.

Derudover er der også i redegørelsen en beskrivelse af, hvordan der er arbejdet med trivslen blandt medarbejderne lokalt, og at den lokale ledelse også løbende har konstateret en række problemstillinger blandt de ansatte.