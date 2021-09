Politiet bekræfter: Sigtet i abe-mysteriet har tilstået

Senere blev mand anholdt og sigtet i sagen. Et af sporene kom fra Randers Regnskov, der kort forinden var blevet tilbudt at købe to tamarin-aber af en privat ejer.

I øjeblikket venter dyrevelfærdsenheden på obduktionsrapporten af den lille abe, der døde i forbindelse med sagen.

- Vi skal finde ud af, hvad var skyld i, at den døde. Vi har sigtet ham for at have behandlet den groft og uforsvarligt ved at lukke den ud naturen, men vi ved endnu ikke, hvad den konkret døde af, siger Henrik Jensen.