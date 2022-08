Politiet bekræfter: Betonklodser sat op efter formodet terrorforsøg

De er sat op med det formål at vanskeliggøre og helst forhindre gennemkørsel med høj hastighed, da vi naturligvis skal gøre alt, hvad vi kan for at øge trygheden og for at forhindre, at noget lignende kan ske samme sted igen, ” siger Klaus Arboe Rasmussen, chefpolitiinspektør ved Østjyllands Politi.



Betonklodserne er ifølge politiet en midlertidig løsning, og politikredsen er i dialog om en permanent løsning, fremgår det af det udsendte.