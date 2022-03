Politiet beder nu om hjælp: Vil kortlægge drabsmænds færden

- Vi arbejder på at kortlægge gerningsmændenes færden i dagene før drabet, under drabet og umiddelbart efter drabet, og derfor har vi brug for hjælp fra alle de borgere og butiks- og virksomhedsejere, som har videoovervågning udenfor. Vi har allerede indsamlet en del materiale, men vi har for brug for endnu mere, og vi har sat efterforskere af til at gennemgå alle relevante videoer, siger politiinspektør Brian Voss Olsen.



Politiet gør det klart, at man ikke behøver selv at gennemgå overvågningen - blot sikre materialet og kontakte politiet på telefon 114.

Formodet gerningsbil holdt i Brabrand

Politiet vil også stadig gerne tale med personer, som har set en sølvgrå VW Golf Variant 2,0 fra 2005, som man formoder er blevet brugt i forbindelse med drabet. Bilen blev efterfølgende fundet i brand i Viby på Ormslevvej.