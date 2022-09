Politiet advarer: Risiko for øget røgudvikling fra Studstrup-branden

Myndighederne opfordrer fortsat til, at man lukker vinduer og døre og slukker for eventuel ventilation, hvis man føler ubehag. Udvikler man tegn på sygdom, skal man kontakte sin egen læge eller Lægevagten.

Meldingen fra myndighederne er fortsat, at røgen ikke er sundhedsskadelig at opholde sig i. Personer med lungesygdomme kan dog blive udsat for potentiel fare, hvis de indånder for meget røg, skriver Østjyllands Politi og tilføjer, at kvalme og hovedpine er konstateret i de røgramte områder.

Branden på Studstrupværket nord for Aarhus har nu stået på i mere end en uge og er endnu ikke blevet slukket. Det vides ikke, hvor længe det vil tage.

Opdateres ...