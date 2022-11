Politiet advarer østjyderne: Frygter flyvende trampoliner

Østjylland er som resten af store dele af landet ramt af kraftig blæst torsdag.

Det får Østjyllands Politi til at opfordre borgere til at sikre løse genstande.

- Vi kan frygte, at der flyver nogle trampoliner, skraldespande og andet rundt, siger vagtchef Lars Bisgaard ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Politikredsen har allerede haft patruljer til et tag, hvor teglstenene er begyndt at falde ned, og et stillads, der står og svajer i blæser.

Vagtchefen opfordrer til, at man tjekker sin have for genstande, der kan tage sig en flyvetur i den kraftige vind.

- Man skal være opmærksom og tage sin forholdsregler, siger vagtchef Lars Bisgaard.