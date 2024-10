Politiet advarer mod ny cykeltendens

En ny, udspekuleret tendens breder sig blandt cykeltyve, og både politiet og forsikringsselskaberne ser den i stigende grad.

I stedet for at stjæle en cykel og derefter forsøge at få den solgt er der nu flere og flere tyve, som tager billeder af en cykel, de har udset sig, og derefter sætter den til salg på for eksempel DBA eller Facebook – inden at den er blevet stjålet.

Først når der opstår interesse for cyklen, bliver den stjålet og solgt til køberen.

Det fortæller vicepolitiinspektør Peter Reisz, som er leder af afdelingen for berigelseskriminalitet i Københavns Politi, til Jyllands-Posten.

Samme advarsel kommer fra brancheorganisationen Forsikring og Pension.

Selv hvis den potentielle køber er skeptisk og spørger ind til stelnummeret inden købet, vil cyklen ikke fremgå af politiets register, fordi den endnu ikke er stjålet, skriver mediet.

"En rigtig god forretning"

Cykeltyverier er et problem i hele landet – og særligt hovedstaden er hårdt ramt.

Politiet modtog i 2023 mere end 47.000 anmeldelser om cykeltyverier på landsplan, hvilket var en stigning på en tredjedel i forhold til 2021. 17.316 cykler blev meldt stjålet i hovedstaden, hvilket var det højeste antal i ti år.

Ifølge Peter Reisz bliver cykeltyverier mere og mere organiseret, og for nogen kan det være "en rigtig god forretning", siger han til Jyllands-Posten.

Det gælder både almindelige cykler, som bliver fragtet til et værksted, får skiftet dele ud og bliver solgt på onlinefora, og dyre cykler som ifølge vicepolitiinspektøren er blevet "de nye designermøbler".

- Der er nogen, der lever godt af at stjæle cykler og sælge dem igen. Og der er ingen tvivl om, at køberne på nogle af disse fora på nettet godt ved, at det er stjålne cykler, som der handles med, siger han.

Brug godkendt lås og frist ikke tyven

TV 2 har tidligere beskrevet, hvordan du kan give dig selv de bedste forudsætninger for at undgå, at din cykel bliver stjålet.

De kommer fra Det Kriminalpræventive Råd, som arbejder på at forebygge kriminalitet.