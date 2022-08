Politichef: Mere permanent terrorsikring i fremtiden

Der er udsigt til synligt politi til store arrangementer med store folkemængder.



Sådan lyder det fra chefpolitiinspektør i Østjyllands Politi Klaus Arboe.

- Vi skal alle sammen leve det liv, vi lever, og så er vi tæt dialog med PET, og vi vil også være til stede ved nogle af de arrangementer, der kommer, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.



Tirsdag bekræftede politiet og anklagemyndigheden endelig, at man har sigtet en 33-årig mand for forsøg på terrorisme. Den 33-årige blev den 18. juli anholdt, efter han angiveligt havde kørt en knap 1900 kilo tung Mercedes ned gennem gågaden Frederiksgade i Aarhus, så flere måtte springe for livet.

Sigtelsen blev opretholdt tirsdag, da mandens varetægtsfængsling blev forlænget til 9. september.

Det er både mandens konkrete kørsel og oplysninger, der er kommet frem under efterforskningen, der har fået politiet til at fastholde sigtelsen om forsøg på terrorisme mod den 33-årige.



Det er dog endnu for tidligt at sige, om politiet ender med at tiltale den 33-årige for forsøg på terror.

- Man skal være opmærksom på, at det er en sigtelse, og det vil sige, at vi efterforsker i øjeblikket. Og så skal man være opmærksom på, at der ikke er noget, der tyder på, at han ikke har handlet på egen hånd, siger Klaus Arboe.



Første grundlovsforhør blev afholdt bag dobbelt lukkede døre, hvilket betød, at pressen og offentligheden ikke kunne få indsigt i sagen eller sigtelsen. Det ændrede sig tirsdag morgen, da anklageren i sagen erklærede, at hun kun ville begære lukkede døre. Dermed kunne den fremmødte presse få indsigt i sigtelsen.



Kun få dage efter anholdelsen den 18. juli blev der opsat adskillige betonblokke på Frederiksgade i håber om, at det vil forhindre, at en anden kunne køre en bil og udsætte de gående for fare.

Og meget tyder på, at der også i fremtiden vil være terrorsikring i gågaden.

- Da vi oplevede kørslen, var det vigtigt for os at gøre alt det, vi kunne for at sikre, at det her ikke kunne gentage sig. Vi er i meget, meget tæt dialog med Aarhus Kommune for at finde en mere permanent løsning, siger Klaus Arboe.

Så man kan godt se frem til, at der vil være betonklodser i Frederiksgade?

- Hvad det ender med, ved jeg ikke. Vi er i dialog med Aarhus Kommune for at se, om vi kan lave en mere permanent løsning.

Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), bekræfter tirsdag til Ritzau, at man sammen med Østjyllands Politi vil undersøge, om der brug for mere terrorsikring i byen.

- Så vil vi hurtigst muligt derefter tage initiativ til at sikre de steder så godt som muligt, siger Jacob Bundsgaard til Ritzau.



Flere arrangementer som den igangværende Randers Festuge og Aarhus Festuge, der begynder den 26. august, vil samle store folkemængder. Der er ikke meldt om forhøjet risiko for terror.

Den 33-årige varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Sammen med sin forsvarer kærede han kendelsen til landsretten.