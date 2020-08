Politi talstærkt til stede på Aarhus Ø: Undersøgte mistænkeligt forhold

Østjyllands Politi har fredag aften været talstærkt tilstede på Kystpromenaden ved Aarhus Ø.

Politiet rykkede ud, da de klokken 20:16 fik en anmeldelse om, at en mand gik rundt med en pistollignende genstand.

- Det er jo alvorligt, så vi rykkede talstærkt ud, og vi undersøgte det i første omgang, som det vi kalder et mistænkeligt forhold, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi, Morten Hansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet frygtede, at personen gik rundt med en skarpladt pistol.

- Da vi kommer frem, viser det sig heldigvis, at det ikke er så alvorligt, som vi frygtede. Manden gik rundt med en softgun, fortæller vagtchefen.

Sigtet for overtrædelse af våbenloven

Manden er nu blevet sigtet for at have overtrådt våbenloven. Det er nemlig ulovligt at gå rundt med en softgun. Også selvom den blot skyder med små gule, plastikkugler.

- Som udgangspunkt vil han få en bøde. Hvis han gik rundt med en skarpladt pistol, som vi frygtede, havde det været en hel anden sag, lyder det fra vagtchefen.

Det er endnu uvist, hvorfor manden gik rundt med en softgun på Kystpromenaden. Han skal afhøres senere i aften.

