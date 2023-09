Politi går ind i sagen om rockere på havnen i Aarhus

Nu oplyser Rigspolitiet ifølge svaret på et spørgsmål stillet af Karine Lorentzen Dehnhardt fra SF, at National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har "indledt en dialog med relevante myndigheder og virksomheder."

Mærsk-selskabet APM Terminals driver en containerterminal i Aarhus, og chefen, Keith Svendsen, sagde til de to medier, at folk på havnen har relation til kriminelle miljøer.

Initiativet skyldes, at finans.dk og Berlingske i sommer kunne berette, at rockergruppen Hells Angels tilsyneladende har infiltreret havnen i Aarhus.

Politiets specialafdeling mod organiseret kriminalitet er ved at se på, hvordan man generelt kan hindre kriminelle i at udnytte faciliteter på havnene.

NSK er en landsdækkende politienhed, som beskæftiger sig med grovere og mere komplekse sager om blandt andet narkotika, våben og økonomisk kriminalitet.

SF'eren havde spurgt justitsministeren, om det kan være en ide at forlange sikkerhedsgodkendelse af ansatte på havne i stil med de krav, som stilles til medarbejdere i lufthavne.

For tidligt at snakke om tiltag

Ministeren svarer, at han tager oplysningerne fra Mærsk meget alvorligt, og at hans embedsfolk er i dialog med relevante myndigheder for at få sagen undersøgt til bunds.

Men endnu er det for tidligt at sige, om der skal iværksættes tiltag, lyder det.

Efter de to mediers afsløringer sagde borgmester Jacob Bundsgaard (S), der også er formand for havnens bestyrelse, at man ikke kan acceptere, at kriminelle opererer på Aarhus Havn.

- Det er meget bekymrende, og derfor er vi nødt til at sikre, at der er fuld opmærksomhed også fra de nationale myndigheders side, har Jacob Bundsgaard tidligere sagt til TV2 Østjyllland.

Cirka 30 af de omkring 400 fast- og løstansatte hos APM Terminals skal ifølge de to medier have relation til Hells Angels.