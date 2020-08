Politi afbrød begravelse: Alt for mange forsamlet

Torsdag eftermiddag var Østjyllands Politi til stede på Vestre Kirkegård i Aarhus ved en begravelse.

Begravelsen, der var planlagt til at starte klokken 14.00, tiltrak ifølge politiet rigtig mange mennesker, der ønskede at deltage i arrangementet.

- Vi måtte over to omgange afbryde begravelseshandlingen, fordi der efter vores mening var flere end 200 samlet. Til sidst vurderede vi, at begravelsen kunne gennemføres, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Martin Løye, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der må maksimalt være 200 mennesker til stede til begravelser og bisættelser på grund af COVID-19.

Politiet var derfor til stede for at sikre, at begravelsen blev afviklet under de gældende regler, der er blevet skærpet for nylig vedrørende forbud mod større forsamlinger.

- Forud for arrangementet har vi været i en intensiv dialog med de pårørende, og vi var til stede før, under og efter begravelseshandlingen for at sikre, at de gældende regler om forsamlingsforbuddet blev overholdt, fortæller politiinspektøren.

Umiddelbart efter begravelsen var færdig, forlod politiet også stedet. Ifølge politiinspektøren var der god ro og orden, da begravelseshandlingen var afsluttet.

Afbrudt over to omgange og personer bedt om at gå

Da begravelsen skulle til at gå i gang klokken 14, vurderede politiet, at der var flere end 200 personer forsamlet på stedet.

Begravelsen blev derfor midlertidigt afbrudt, og en del personer blev bedt om at forlade stedet for at bringe antallet af deltagere ned under 200.

Herefter forlod flere deltagere stedet, men mange vendte retur, og derfor blev begravelsen afbrudt igen.

Da deltagerne anden gang var blevet bedt om at sprede sig, blev begravelsen gennemført.

Status er nu, at vi kigger ind i de observationer, vi gjorde os derude, og så vil vi vurdere, om der er grundlag for at rejse sigtelse mod nogen. Martin Løye, politiinspektør, Østjyllands Politi

Ingen blev anholdt eller fik bøder, oplyser politiinspektøren. Det er det, de skal undersøge nu, om der er grundlag for.

- Status er nu, at vi kigger ind i de observationer, vi gjorde os derude, og så vil vi vurdere, om der er grundlag for at rejse sigtelse mod nogen. Konkret skal vi ind og vurdere, om der var flere end 200 deltagere til begravelsen, da den blev gennemført til sidst, siger politiinspektøren.

Politiinspektør Martin Løye vil ikke kommentere på, hvem der blev begravet på Vestre Kirkegård i dag.