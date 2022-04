Pølsemand med opråb: - Jeg kan ikke forstå, nogen vil være det bekendt

Pølsevognen er en af otte Børnenes Kontor-vogne i byen, der blandt andet støtter børn med julehjælp og sommerlejre. Og selv om pengene til nye plakater ikke går direkte af den velgørende kasse, rammer det stadig forretningen.

- Unødvendige udgifter er med til at gøre min løn dårligere, og det er i forvejen ikke, fordi man bliver rig af at være pølsemand. Men det har heller ikke været det vigtige for mig, for mit engagement ligger i det sociale, at snakke med mennesker og dele julehjælp ud. Det irriterer mig, at man ikke har mere respekt for det, siger han.

Brækker skruer op for at få plakat

Niels Rasmussen har haft vognen på Søndergade i otte år, og i en periode havde han også den på Lille Torv. Begge steder er manglende plakater et problem.

Han har derudover talt med kollegaer, der oplever det samme.

Plakaterne koster 200-300 kroner stykket. Ovenpå et par hårde coronaår ærgrer det Niels Rasmussen, at folk ikke tænker over eller er lige glade med, at det altså koster penge for virksomheden, de stjæler fra.