Plejehjemsansatte tiltalt for ble-episode: - Det er meget usædvanligt

- Den er med til at understrege over for omsorgspersonalet, at man har personligt ansvar for de pligter, der følger med ansættelsen. Så den her sag får stor betydning i praksis, og den vil blive diskuteret på plejecentrene, siger Kent kristensen.

Tiltalen går ifølge anklageskriftet, som Ritzau har set, på den konkrete episode, hvor den dengang 90-årige Else Maris Larsen ikke fik skiftet sin ble, selvom der var afføring i den.

Lettelse blandt politikere

Blandt Aarhus Kommunes politikere er der ærgrelse over, at to personer nu er tiltalt.

- Det betyder jo, vi formentlig ikke har gjort vores arbejde godt nok, og de heller ikke har gjort det som medarbejdere for kommunen. Omvendt er jeg tilfreds med, hvis politiet vurderer det, at det er det, man gør, siger byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF).