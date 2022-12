Plejehjem får påbud: Ikke styr på vigtige forhold

Styrelsen for Patientsikkerhed anerkender, at Plejehjem Skelager har arbejdet på at forbedre forholdene siden tilsynet 22. september, men ikke tilstrækkeligt:

"Styrelsen anerkender, at behandlingsstedet har iværksat tiltag med henblik på at forbedre forholdene på behandlingsstedet. Det er dog styrelsens vurdering, at det ikke alene på baggrund af de fremsendte beskrivelser kan konkluderes, at tiltagene er tilstrækkeligt implementeret," skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Arbejder på forbedringer

TV2 ØSTJYLLAND ville gerne have lavet et interview med Plejehjem Skelager eller Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. De har dog kun ønsket at svare skriftligt. Anker Thuesen, plejehjemschef ved Distrikt Nord, udtaler:

'Som udgangspunkt har vi generelt et meget stort fokus på medicinhåndtering på vores plejehjem. På Skelager har vi derfor allerede efter styrelsen besøg den 22. september iværksat en række forbedringsindsatser. Det handler primært om at få forbedret struktur og systematik omkring medicinadministration og medicinhåndtering. Vi har således også samtidig sikret plejehjemmet hjælp i processen af en af vores kvalitetsudviklere. Skelager er et dejligt plejehjem med dygtige og dedikerede medarbejdere og ledere, der hver eneste dag arbejder målrettet med forbedringer og således også ind i dette påbud,' udtaler han i et skriftligt svar.