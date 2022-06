Planlagt skunkrøveri endte helt galt - ung mand tiltalt for drab

To er allerede dømt

Ud over den 20-årige er yderligere fire personer involveret i sagen. En mand er allerede blevet idømt to års fængsel for røveri og grov vold i en tilståelsessag, der kørte selvstændigt

Derudover er yderligere en mand blevet idømt 30 dages fængsel for at have hjulpet med at bortskaffe beviser i form af kniv og beklædning.

Desuden er to mænd på henholdsvis 19 og 20 år begge tiltalt for røveri og for grov vold med døden til følge. Disse to mænd indgår i samme anklageskrift som den 20-årige, der netop er blevet tiltalt.