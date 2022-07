Plan for nyt stadion sender AGF væk i over et år

Ifølge planen begynder nedrivningen af det nuværende stadions hovedtribune i december 2023.

Mens nedrivningsarbejdet står på, kan AGF ifølge tidsplanen fortsat spille sine kampe på hjemmebanen, da entreprenøren først i december 2024 overtager hele stadionområdet.

Hvis planen holder, betyder det, at AGF fra december 2024 og halvandet år frem skal spille sine kampe et andet sted i Aarhus på et stadion, der lever op til Dansk Boldspil-Unions (DBU) krav.

Et af kravene er, at stadioner i Superligaen skal kunne huse 10.000 tilskuere. Det kan formentlig løses ved at benytte mobile tribuner på et af byens øvrige stadioner.