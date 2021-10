Plakatskov eller pynt? I dag kommer politikerne op at hænge

Hos Venstre har de også styr på kommunekortet, men hvor kandidaterne nøjagtigt kommer op, er ikke helt så vigtigt, siger kampagneleder Ivan Al-Hilali. Mange af kandidaterne vil eksempelvis gerne op at hænge i de områder, hvor de bor.

- Vi har som sådan ikke et eller flere favoritsteder, men vi har da kigget på nogle tal for, hvor der er potentiale for at hente flere stemmer, siger Ivan Al- Hilali.

Plakater er ingen dum idé

Ifølge kommunalforsker Roger Buch er det slet ikke en dum idé, når kandidaterne og partierne bruger kræfter på at hænge valgplakater op. Det sagde han i går til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det virker. Forskning på området viser, at det giver ekstra stemmer til kandidaten. Det flytter ikke så meget mellem partierne, men internt mellem kandidaterne i de enkelte partier, er det vigtigt, forklarer Roger Buch.

Tidligere på ugen meddelte Liberal Alliance i Skanderborg, at de dropper nye valgplakater i år. Kun genbrugsplakater fra tidligere valg kommer op at hænge. Samme toner lyder fra partikollegaerne i Randers, hvor de dog helt dropper plakater i år.

TV2 ØSTJYLLAND spurgte i den forbindelse Carsten Bach, spidskandidat for Liberal Alliance i Skanderborg, om han ikke er bange for at miste stemmer ved at droppe plakaterne?

- Jo, man er altid bange for at miste stemmer. Det er enhver politikers evige mareridt. Men omvendt, så er det et statement i sig selv, at vi i forbindelse med lokalvalg ikke behøver plakatskove i lygtepælene, lød det fra LA-kandidaten.