Pige finder levende edderkop i banan

Et chok og en voldsom ubehagelig overraskelse.

Det var, hvad der ventede 11-årige Isabella Møller Nielsen, da hun lørdag morgen ville fjerne en bananskræl, der lå på hendes værelse.

Inden i bananskrællen sad en levende edderkop, og pludselig fik Isabella forklaringen på, hvorfor bananen havde været så mærkelig at spise i aftes, før hun skulle sove.

- Den føltes, som om den var hul indeni, da jeg spiste den. Som om jeg kun spiste huller. Og da jeg nåede til enden, var den helt smattet og smagte helt forfærdeligt, fortæller Isabella til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun lå i mørket på sit værelse og kunne ikke rigtig se bananen, da hun spiste den, men tænkte ikke nærmere over det, før hun så edderkoppen her til morgen.

- Den var levende, men meget svag. Og far slog den med det samme, han så den, fortæller Isabella.

Kontaktede Giftlinjen

Den 11-årige pige fra Hjortshøj er i forvejen bange for edderkopper og blev ligesom resten af familien voldsomt chokeret.

- Jeg kan ikke slippe det, og jeg er rystet endnu, fortæller Isabellas mor, Rikke Katrine Kristensen.

Hun kontaktede giftlinjen, for at finde ud af, hvad familien skulle gøre.

- De siger, at så længe hun ikke er blevet bidt, har fået feber, kastet op eller fået kvalme, og der er gået 12 timer, er det ikke sandsynligt, at hun er blevet forgiftet. Men vi skal holde øje med hende, fortæller Rikke Kathrine Kristensen.

Kan være en brasiliansk vandreedderkop

Efter at set billeder af edderkoppen lød vurderingen fra Giftlinjen, at der kan være tale om en edderkop af arten brasiliansk vandreedderkop, der har overlevet transporten til Danmark.

Familien ringede også Randers Regnskov og sendte dem billeder af edderkoppen.

TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet Randers Regnskov, men deres ekspert inden for edderkopper har ikke har haft mulighed for at vurdere billederne endnu.