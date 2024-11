Pige fik besked på at stikke arm i toilet

Nu er endnu flere personer blevet sigtet efter et biltræf, der fandt sted i Aarhus lørdag aften.

Østjyllands Politi noterede i alt 135 lovovertrædelser begået af 118 personer. Søndag lød tallet på 90 sigtelser.

Politiets vurdering er, at omkring 800 biler var samlet, da organisationen Cars & Coffee holdt en annonceret sæsonafslutning, hvor en gruppe betjente også var til stede.

Overtrædelserne, som politiet registrerede, spænder vidt i færdselsloven og inkluderer alt fra fejl ved bilerne til sigtelser for at have lavet støj og larm, mens andre er sigtet for at køre for hurtigt, for brug af håndholdt mobiltelefon og kørsel uden retmæssig førerret.

Herunder kan du se alle 135 sigtelser.