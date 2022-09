Pia mistede livet i trafikulykke: Hun vil blive husket for sit store hjerte

Fagforeningen skriver på sin hjemmeside, at der er stor sorg i den lokale afdeling, hvor flaget tidligere på ugen gik på halv.

- Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om, at vores afdelingsbestyrelsesmedlem, Pia Hagedorn, er afgået ved døden i en tragisk trafikulykke på vej til en opgave som tillidsrepræsentant, skriver HK Østjylland i et mindeord.



Pia Hagedorn bestred en lang række poster i HK Østjylland, HK Handel Østjylland, HK Handel Danmark. Hun var ansat i Salling Stormagasin i Aarhus, hvor hun var tillidsrepræsentant og næstformand i landsklubben for HK'erne i Salling Group.

- Vi har mistet et kompetent, vidende og empatisk menneske, som brændte for opgaverne i HK og ikke mindst for fællesskabet (...) I det daglige var hun et lyspunkt og bidrog med godt humør i de sammenhænge, hun var i, lyder det i mindeordet.