Pia K. kritiserede kebab på stadion - nu vender den tilbage

Kritikken udløste en invitation til kampen, som politikeren endte med at takke ja til. Den ændrede dog ikke Pia Kjærsgaards opfattelse af Vatanspor som en indvandrer-klub og dermed et parallelsamfund. Hun ønskede heller ikke at smage en kebab.

Men det ville det øvrige publikum gerne.

- Vi så til Vatanspor-kampen, hvor effektivt boden med kebab fungerede, og hvor glade publikum var for muligheden, lyder det fra Asger Munkholm, marketingdirektør i AGF.



Kebabben kunne dog kun købes på A-siden, hvor Vatanspor-fansene sad.



- Ved pokalkampen mod Vatanspor var der vist mange AGF-tilhængere, der gik forgæves til en kebab, da boden var på en anden tribune, end hvor de var. De får nu muligheden for at stille sulten med en kebab på mandag, siger Asger Munkholm.



Her bliver kebabben i stedet solgt fra en bod i AL Bank Fanzonen.

Tester løbende mad

Alternativer til den klassiske stadionplatte har også tidligere været efterspurgt. Men her har beskeden været, at efterspørgslen var for lille.

Derudover kan man, som de eksisterende boder er indrettet, ikke garantere, at kyllingepølserne ikke har rørt ved svinepølserne.

Kommunikationschefen, Søren Højlund Carlsen, mente dog, at der ville blive et større udbud, når det nye stadion står klar.



Men måske det bliver aktuelt før.

- Vi tester ofte forskellige madtilbud, for eksempel burgere og vegetartilbud, og arbejder løbende på at optimere oplevelsen på Ceres Park - herunder udvide vores sortiment inden for de muligheder, vores stadion giver os, siger marketingschefen.

Om kebabben nu bliver et fast indslag på det aarhusianske stadion, vides dog endnu ikke.