Peter klatrede med én arm i trods - nu skal han til VM

Han er født med en venstre arm, der slutter lige under albueleddet. For ham er det nemlig ikke en begrænsning, men han oplever ofte, at andre kommenterer på de ting, de tror, han ikke kan.

- Det kan godt være udfordrende, og det kan være svært at nå nogle greb, men så er det bare et spørgsmål om at bruge det, man har, og om at finde nogle løsninger, siger han.

Det blev startskuddet til, at Peter Tramm fra Aarhus kastede sig ud i at prøve kræfter med klatring.

Peter Tramm håber, at han kan inspirere flere til at prøve kræfter med klatring.

Han har derfor også skruet op for træningen, så han nu træner tre-fire gange om ugen. Også selvom det primære formål ikke er at hente medaljer hjem.

- Personligt er det en stor ting for mig, at være med til at vise, at man ikke behøver at begrænse sig selv, men at det handler om at udfordre sig selv og have det sjovt på samme tid, fortæller Peter Tramm.

- Mit håb er, at der er nogen, der synes, det ser fedt ud og hører budskabet om, at selvfølgelig kan du det og så bliver inspirerede til at gøre det, fortsætter han.