Peter har gjort sit hus til en langefinger til Putin

'Putin: "To save the people in Ukraine I have to kill them".'



Det hvide skilt bryder stilfærdigheden foran et rødt murstenshus på en villavej i Aarhus-forstaden Højbjerg.

Omkring skiltet hænger der billeder og et stort ukrainsk nationalflag, og ved siden af er en høj væg af sandsække stablet op. Gennem et hul i væggen kigger spidsen af et legetøjsmaskingevær ud.

Bag det hele står husets beboer, Peter Ibsen, som fortæller, at det er ment dybt seriøst.

- Jeg mener principielt, at vi, Danmark, er i krig, for vi leverer våben til Ukraine, og at vi slås for demokrati og frihed, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.