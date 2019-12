To personer kæntret på sø

To personer kom lørdag eftermiddag i nød på Braband søen, da deres båd kæntrede.

En person så dem ligge i vandet ved siden af båden, og ringede til politiet, der modtog anmeldelsen kl. 13.28.

De to personer blev fundet i de høje siv langs Brabrand søen, da de råbte efter hjælp. Foto: Øxenholt foto

Politi og brandvæsen rykkede ud og satte en båd i vandet, for at redde de to personer op.

- Da vi kom ud på søen, var kun båden til at se. Men så blev der råbt indefra de høje siv langs søen, og her fandt vi de to personer, siger Flemming Lau, vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

De to personer var kolde men i god behold, og er nu kørt til tjek på skadestuen.

- Jeg tænker, at de godt kunne bruge en kop varm kakao nu, fortæller Flemming Lau.

De to personer er nu kørt til tjek på skadestuen. Foto: Øxenholt foto