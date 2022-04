Pernilles robot hjælper kræftpatienter: - Det er altid en god dag, når man opererer

På en stue på Aarhus Universitetshospital er operationen af en kvinde med livmoderkræft i fuld gang. Rundt om står sygeplejersker og anæstesilæger. Men operationslægen mangler.

Hun sidder i stedet fire meter væk gemt bag en robot. Pernille Tine Jensen er nemlig robotlæge og har i mere end 10 år opereret som robotfører.

- Det er altid en god dag, når man opererer. Det er ikke noget, der trætter mig. Det giver mig tværtimod en enorm energi, siger hun.



Før robottens tid ville dagens operation have været en noget mere blodig affære. For den blev tidligere foretaget ved såkaldt åben kirurgi, hvor man skar maveskindet op.



Men det behøves ikke, når der blot skal være plads til robottens små tænger, fortæller Pernille Tine Jensen.

- Jeg blev superfascineret fra starten. Det med, at man med så små huller kan operere store og avancerede ting, det var dybt fascinerende for mig. At man ikke behøvede at lave det store hul i maven, siger hun.



Føler sig priviligeret

I robotkirurgien er det, ligesom det er tilfældet ved kikkertoperationer, kun nødvendigt at lave huller, så instrumenterne kan komme og operere.

Her kan lægen dog sidde i en komfortabel stilling og udføre operationen.

- På eller anden måde lykkes det altid med robotten. Det er meget sjældent, at det ikke gør, siger Pernille Tine Jensen.