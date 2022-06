Pernille mistede tre børn - nu har hun fundet nogle at tale med

Søndag var 35 af englemødrene mødt op for at deltage i det årlige Kvindeløb i Aarhus afholdt af Alt for damerne. Og de bar helt bogstaveligt deres sorg uden på tøjet.

Langt bedre end terapi

På hver af kvindernes trøjer stod nemlig navnet på deres mistede barn eller børn.

- Vi har fået et nyt fællesskab et sted, hvor vi kan snakke med hinanden og være sammen med ligestillede, som forstår, hvad det er, vi har været igennem. Det er enormt rart og trygt at have det her sted at være, siger Linda Lyngvig, som er den anden medstifter af Team Englemødre, til TV2 ØSTJYLLAND.