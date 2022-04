Pernille dyrker ekstrem kakaonydelse

- Det er nærmest den her forelskelsesfølelse, man kan få, når man drikker den, og man kan også mærke på sit hjerte, at det ofte slår lidt hurtigere, når man har drukket kakaoen. Også fordi det er meget koncentreret. Man får rimelig meget kakao, når man drikker sådan en kop, så man kan godt mærke, at der sker noget, siger hun og uddyber, hvad hun oplever, der sker inderst inde.

- Vi bruger egentlig den der nydelse til at komme rigtig godt ned i vores krop og slukke lidt for tankemyldret, som mange måske har.

Begyndte at meditere

Hendes egen historie handler om, hvordan hun som 24-årig og karrierestræbende tv-journalist oplevede, at hun havde brug for at mærke efter, hvordan hun egentlig levede sit liv. Det skete, mens hun ventede sit andet barn.

- Pludselig kunne jeg mærke, at ved hele tiden at være ude i en verden, hvor jeg skulle præstere, havde jeg brug for en modpol. Jeg havde brug for at finde ud af, hvorfor ting nogle gange føles svært inde i mig, og så fandt jeg ud af, at en rigtig god måde at finde ro på er at meditere, forklarer Pernielle Aurora Eckhoff.