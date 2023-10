Per frygter, der igen bliver slukket: Sauna eller varme på rådhuset?

Byrådet i Aarhus Kommune skal mandag finde ud af, hvor der skal skrues ned for varmen i den kommende vinter. Rådmand for Teknik og Miljø peger på svømme- og idrætshaller som må holde for, så de ansatte i kommunens forvaltning kan holde temperaturen oppe.

Noget tyder på, at det snart ikke længere er et fjernt minde.

Sidste år blev der fastsat en maksimal temperatur på 19 grader, og det udløste en klagestorm fra kommunens ansatte, fortæller rådmand Nicolaj Bang.

- Vi fik virkelig mange henvendelser sidste år på, at det her var ikke et acceptabelt arbejdsklima. Der var folk, der sad med tykke trøjer, halstørklæde og kolde fingre, siger han.

Modstand i bassinet

Derfor foreslår han, at der bliver skruet ned for temperaturen i kommunens svømmehaller, saunaerne skal igen slukkes, og idrætshallernes åbningstider skal indskrænkes for at spare på energien.

Men den ide må han gerne pakke sammen igen, hvis man spørger pensionist Per Nielsen, der svømmer cirka 1000 meter en gang om ugen i Aarhus Svømmestadion. Altid efterfulgt af en tur i den varme sauna.

- Jeg vil være ked af, hvis saunaen lukker. Det er det, jeg glæder mig til, hver gang jeg har svømmet, siger han.