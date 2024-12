Ni år som hjemløs: Per føler ikke, der er plads til folk som ham

Når temperaturerne begynder at dale i takt med vinterens komme, er de fleste glade for at kunne putte sig i en blød seng under en varm dyne ved sengetid. Sådan er det bare ikke for alle. 33-årige Per Willert sover på gaden, og det har han nu gjort i "ni somre og ni vintre", som han siger, og det er især de kolde vintre, han kan mærke på sin krop. Hostende og hivende efter vejret kommer Per Willert slæbende med sit hjem, da TV2 Østjylland møder ham: En rygsæk med 45 kilo oppakning og en proppet ladcykel. Vinterens spæde start har allerede sat sine første spor på hans krop i form af en dobbeltsidet, kold lungebetændelse, der besværer hans vejrtrækning og bevægelighed. - Hvor meget jeg end forsøger at beskytte mig mod kulden, er det fuldstændig umuligt, når man bor og sover på gaden. Og det har konskvenser. Men i år er hårde end de sidste to år, siger han. - Vi lever et hårdt liv Gennem de seneste ni år har rygsækken været Per Willerts eneste, faste base, og siden 2022 har den været hans tro følgesvend i centrum af Aarhus, hvor han færdes mest. Han har selv valgt livet som hjemløs, fordi han ikke havde lyst til at bo i "et hjem med fire vægge". - Når jeg har en lejlighed, begynder det at gå galt for mig, men mine psykiske sygdomme er fuldstændig i ro, når jeg er på gaden. Jeg føler mig fri, forklarer han.

Han fortæller også om et liv med både et tidligere stof- og alkoholmisbrug, flere udsendelser som soldat i Afghanistan og Irak, en række psykiske udfordringer i bagagen og en kriminel fortid, der gør det svært for ham med fast bopæl. Men på gaden oplever Per Willert altså at kunne finde ro. - Jeg kan gøre præcis, hvad jeg vil. Det er frihed. Men selvom jeg selv har valgt at bo på gaden, er det også hårdt. De fleste af os, som holder til på gaden, lever et hårdt liv. Men vi holder sammen og hjælper hinanden. Det er nætterne, der er de hårdeste, fortæller Per Willert. Det, at skulle finde et sted at sove og holde varmen. Om dagen holder han især i vinterhalvåret til på Kirkens Korshærs varmestue, Spor 7, der ligger i det rå kvarter ved Godsbanen - lidt afsides fra de nye blokke, der er skudt op omkring det. - Her kan vi få lov til at være i ro og fred. Ingen fordomme, ingen chikane, plads og fællesskab. Jeg kommer her for at få et bad, få varmen og for at være sammen med mine venner. Hvis jeg har brug for hjælp, kan jeg også få det her. Det er mit yndlingssted at være og et af de få heller, vi har tilbage her i bymidten. Men snart skal det også flyttes ud af byen.

Føler sig drevet væk - Der er ikke mange steder tilbage, hvor vi hjemløse kan opholde os i centrum. Der er ikke plads til os. Vi er uønskede, siger Per Willert. Han kender hvert et gadehjørne i byen. På en rundtur gennem Aarhus viser han broerne og p-husene frem, der gennem de seneste to år har givet ham ly, læ og lidt varme for natten. Men det er slut nu. - De sidste to år har vagterne ladet os sove hernede i p-kælderen, fordi vi har opført os pænt, men det må vi ikke længere, fordi der har været nogle narkomaner, der ikke har kunnet opføre sig ordentligt. Hernede er der plusgrader, så det gør en kæmpe forskel i vinterperioden. Også de broer, Per Willert har holdt til under, er blevet overtaget af narkomaner, fortæller han, men det er ikke kun det, der jager folk som Per ud af byen.

Han føler sig drevet væk. Af politiet, der indskrænker stederne, de må opholde sig, af det bedre borgerskab - som Per siger - der fordomsfuldt helst er fri for Per og de andres tilstedeværelse, og så narkomanerne, der overtager Pers tilholdssteder og skaber konflikter. - Jeg synes, det er trist. Jeg ville ønske, at folk ville se den menneskelige side af os og acceptere, at vi også er her. Derfor har han i år været nødt til at søge nattely i et shelter i Skejby, hvor han må forsøge at holde varmen med de ting, han har til rådighed i sit hjem - den 45 kilo tunge rygsæk. - Det er en kamp at komme frem og tilbage hver dag. Jeg er heldig, at jeg stadig kan, men mange af de andre vil ikke kunne holde til at bevæge sig helt herud. Til trods for store anstrengelser får Per Willert rygsækken løftet op, inden han marcherer afsted i takt til sine lungers rallen mod shelterpladsen for at kæmpe sig gennem endnu en kold nat. - Jeg kan snart ikke holde til det her mere. Hvis jeg fortsætter sådan her, dør jeg af det, som andre har gjort det før mig, siger Per Willert.

Østjyske kommuner med flest hjemløse i 2024 Aarhus: 556.

Silkeborg: 102.

Skanderborg: 23.

Randers: 81.

Horsens: 131. Kilde: Opgørelse fra Kirkens Korshær, september 2024. arrow-down