Patrick og Sarah lever af at spille musik i gågader

Det hele startede på en rejse til USA, og så udviklede det sig egentlig til en levevej for Sarah Welitzka Johansen og Patrick Folmer Thomsen. Med klaver, guitar og mikrofoner spiller de musik for dem, der vil lytte på diverse gader og stræder.

- Nogle gange er det en god dag økonomisk, og andre gange er det ikke. Man skal have den tilgang, at man ikke ved, hvad man får ud af det, men man skal gøre det, fordi man gerne vil spille og have sit navn længere ud, siger Sarah Welitzka Johansen.

Siden de prøvede det af første gang, har de rejst verden rundt med deres musik – og fælles for alle ”scenerne” er, at der ikke er nogen entrépris, og tilhørerne styrer, hvor meget de to musikere tjener fra dag til dag. På en kold dag i Aarhus tjente de på et kvarters tid 1500 kroner ved at spille seks sange.

Kom med en tur på gaden med de to musikere i videoen her: