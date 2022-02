Patienter søges: Få ordnet tænderne næsten gratis

I forbindelse med undervisningen på Tandlægeskolen i Aarhus søger de i øjeblikket patienter. Og det kan komme østjydernes pengepung til gavn.

Her betaler man nemlig kun for materialer og et indmeldingsgebyr. Det skriver Aarhus Universitet i et Facebook-opslag.

Der er behov for alle typer patienter, fortæller Birgitte Lüttge, der er klinikleder på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har brug for alle kategorier og sværhedsgrader af patienter, også dem, der ikke fejler noget særligt, for dem skal man jo også lære at kigge på, siger hun.

Det gælder for eksempel også behandlingstyper som rodbehandlinger, operationer, implantater og tandregulering med bøjle.