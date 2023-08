Patient kom alvorligt til skade i slagsmål

To patienter på psykiatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital kom onsdag op at slås. Den ene patient kom alvorligt til skade, oplyser Østjyllands Politi.



Anmeldelsen om et mindre slagsmål indløb tirsdag klokken 14.31 fra psykiatrisk afdeling på sygehuset.

Da patruljen ankom til stedet, kunne de konstatere, at to mandlige patienter havde været oppe at slås. En 33-årig mand havde angiveligt slået og skubbet en 44-årig efter en uoverensstemmelse mellem de to.

Den 44-årige var faldet under overfaldet og havde pådraget sig alvorlige skader i hovedet.

Den 33-årige blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold.

Østjyllands Politi efterforsker sagen, oplyser de.