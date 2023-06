Patient fra AUH-skandale får 60.000 kroner i erstatning

For første gang er en af de patienter, som måtte vente for længe på at blive opereret for tarmkræft på Aarhus Universitetshospital, blevet tilkendt erstatning.

Det oplyser Patienterstatningen til DR Nyheder.

Erstatningen lyder på 60.000 kroner. Den tilkendes ikke direkte på grund af de forringede overlevelseschancer, men for de psykiske mén, som er forbundet med at vide, at der er mindre chance for at overleve kræftsygdommen.

Ifølge Patienterstatningen betyder den forsinkede operation for tarmkræft, at den pågældende patients chance for at være i live om fem år er faldet fra 30 til 10 procent.