Patient får 75.000 kroner i erstatning

For anden gang er én af de patienter, som måtte vente for længe på at blive opereret for mave-tarmkræft på Aarhus Universitetshospital, AUH, blevet tilkendt erstatning.

Det oplyser Patienterstatningen til nyhedsbureauet Ritzau.

Erstatningen lyder på cirka 75.000 kroner.

Beløbet tilkendes for den psykiske belastning, som for personen er forbundet med at vide, at vedkommendes overlevelsesprognose er blevet forringet af det forsinkede behandlingsforløb.

Behandlingsgarantien gør, at kræftpatienter har ret til at blive opereret, senest to uger efter at de har fået tilbudt en operation. I denne sag er der tale om en patient, hvis forløb blev forsinket med 21 dage i forhold til reglerne.

Den pågældende patient har haft flere tilbagefald af kræft. Det vides derfor ikke, hvordan overlevelsesprognosen ser ud efter forsinkelsen.

Dog vurderer Patienterstatningen, at der med stor sandsynlighed er tale om "en væsentlig forringelse."